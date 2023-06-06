منتخب العراق يلاقي نظيره الفلسطيني بافتتاح بطولة العرب لكرة الصالات غداً

شفق نيوز/ يفتتح منتخب العراق لكرة الصالات، غداً الخميس، بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في بمواجهة نظيره الفلسطيني.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي الناطق الاعلامي أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد جهز المنتخب العراقي فنياً وادارياً بشكل مثالي بغية الظهور بشكل جيد قبل مشاركته في البطولة وذلك للظهور بشكل جيد في المنافسات العربية".

واوضح ان "منتخب صالات العراق سيجري اليوم مرانه الاخير في مدينة جدة السعودية قبل لقاء الافتتاح يوم غد الاربعاء، على ان يواجه منتخب مصر في التاسع من هذا الشهر، ثم ينهي مشواره في مباراة المجموعة بلقاء موريتانيا في الحادي عشر من هذا الشهر".

وبين الموسوي ان "اللجنة المنظمة للبطولة حددت بعد ظهر اليوم المؤتمر الفني ثم يليه المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو بشأن مباراة يوم غد المقررة في التاسعة والنصف بتوقيت بغداد".

واشار الى ان "نظام البطولة يعتمد تأهل البطل والثاني من كل مجموعة إضافة لأفضل ثالث (منتخبين) الى الدور ربع النهائي من البطولة العربية التي تحتضنها السعودية".