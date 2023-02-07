منتخب العراق يلاقي نظيره الاردني في افتتاح بطولة غرب آسيا للنساء بكرة اليد

شفق نيوز/ يفتتح منتخب العراق النسوي بطولة غرب آسيا للنساء بلقاء المستضيف منتخب الأردن في الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز؛ ان "منتخبنا الوطني للسيدات سيخوض اولى مواجهاته في البطولة امام الاردن"، مشيرا إلى أنه "يسبق لقاء منتخبنا في مباراة الافتتاح منتخبا الهند و الكويت".

وبين رياض؛ ان "مدرب المنتخب رعد خنجر يساعده محمد وفي واحمد ظافر كشف عن تشكيلة منتخبنا الوطني المشارك في بطولة غرب اسيا 2023 - التي تنطلق في الاردن اليوم وتتألف من اللاعبات : سيو نبي، ايناز جنيد، هاوژين سردار، ايمان مغديد، حنين ميسر، ديانا ماجد، به هار عثمان، مه ست سامان، شيراز عرفان، به يمان صابر، كالي رؤوف، كانياو عمر، الاء سالار، روزا سعيد، واسمهان اسماعيل".