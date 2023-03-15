منتخب العراق يلاقي اوزبكستان في ختام كأس آسيا للشباب

شفق نيوز/ تمكن منتخب شباب أوزبكستان لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، من الفوز على نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي كأس آسيا، وبذلك سيلاقي المنتخب العراقي في المباراة النهائية.

ويواجه منتخب شباب العراق لكرة القدم، اصحاب الارض والجمهور منتخب اوزبكستان في نهائي كأس آسيا دون 20 عاماً، يوم السبت المقبل على ملعب مالي في الساعة الخامسة عصراً حسب توقيت بغداد.

وكان منتخب العراق فاز في مباراة نصف نهائي البطولة ظهر اليوم على اليابان بركلات الترجيح 5-3.

وفاز منتخب اوزبكستان على كوريا الجنوبية بعد لقاء العراق بركلات الترجيح ايضا 3-1.