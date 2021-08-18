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منتخب العراق يلاعب نادياً من الدوري التركي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-18T08:11:56+0000
منتخب العراق يلاعب نادياً من الدوري التركي الممتاز

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، يوم الاربعاء، ان المنتخب سيخوض خلال معسكره التدريبي في قيصري التركية، مباراتين وديتين إحداها مع نادي من الدوري التركي الممتاز.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكره التدريبي بقيصري التركية يومي 21-24 من الشهر الجاري".

واشار الى ان "المباراة الاولى ستكون مع نادي تركي ناشط في دوري الدرجة الثالثة، والمباراة الثانية ستكون مع نادي قيصري سبورت الناشط بالدوري التركي الممتاز".

واكد ان "المباراتين ستكونان فرصة جيدة لادفوكات قبل دخول المنافسات الاسيوية الحاسمة بعد التعرف على مستوى اللاعبين بشكل ادق".

وخاض المنتخب العراقي مباراتين وديتين خلال معسكره التدريبي في إسبانيا، وكانت المواجهة الأولى أمام نادي أتليتيكو بالياريس الإسباني وانتهت بالتعادل السلبي، وبنفس النتيجة انتهت الثانية أمام نادي ريال لينينسي.

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