منتخب العراق يقسو على استونيا برباعية نظيفة بكرة الصالات

شفق نيوز/ تغلّب منتخب العراق لكرة الصالات يوم السبت، على نظيره منتخب استونيا بأربعة أهداف من دون مقابل في المباراة الودية الاخيرة التي أقيمت مساء اليوم في المغرب ضمن معسكره التدريبي.

يذكر أن المباراة الودية الأولى انتهت بفوز منتخب المغرب بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان مدير الجهاز الفني محمد ناظم الشريعة قد اختار (16) لاعباً للسفر إلى المغرب، وهم: حسن أحمد - سالم كاظم موات - سالم فيصل - رافد حميد - مصطفى إحسان - مرتضى كمال - محمد سامي - حسين علي طالب - محمد رعد - علي شهاب - حيدر مجيد - علي محسن - حارث سعد - غيث رياض - فادي علاء - مهند عبد هادي.