منتخب العراق يفوز على فيتنام ويتأهل للنهائيات الآسيوية المزدوجة بالعلامة الكاملة

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي، على نظيره الفيتنامي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة منالمجموعة F (السادسة) من منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" عند الساعة التسعة مساءً اليوم الثلاثاء في محافظة البصرة. انتهى الشوط الاول بتقدم العراق جاء الهدف الاول للعراق من مسافة بعيدة حينما سدد اللاعب حسين علي الكرة بقوة اسكنها بشباك المرمى الفيتنامي بالدقيقة 12 ، واضاع منتخب العراق ركلة جزاء في الدقيقة 18 عندما اخفق في تنفيذها اللاعب مهند علي.

وفي الشوط الثاني سجل العراق هدفه الثاني من كرة قوية سددها علي جاسم من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71 ، وقلص منتخب فيتنام النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 84 عن طريق اللاعب فام توان هاي ، واضاف العراق هدفا ثالثا في الدقيقة 90+1 عن طريق ايمن حسين.

ورفع العراق رصيده الى النقطة 18 متصدرا المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة ، وسيجري الاتحاد الاسيوي يوم 27 من الشهر الحالي قرعة لـ18 منتخب تاهلت الى الادوار النهائية يتم تقسيمها الى ثلاثة مجاميع لخوض المنافسات المؤهلة لكاس العالم .