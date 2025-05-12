منتخب العراق يغادر إلى هنغاريا للمشاركة بكأس العالم للمبارزة البارالمبية

شفق نيوز/ غادر يوم الاثنين، وفد المنتخب العراقي البارالمبية للمبارزة، متوجهاً إلى هنغاريا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم.

وتقام البطولة في هنغاريا للفترة من 12 ولغاية 19 من شهر أيار الجاري، بمشاركة دولية واسعة.

ورأس الوفد العراقي علي حميد، رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة البارالمبي، واللاعبين عمار هادي، وزين العابدين غيلان، وحيدر علي.

وتعد المشاركة العراقية، إضافة جديدة لمنتخب العراق واستعداد مهم للاستحقاقات الدولية المقبلة والتي تحظى بدعم متواصل من اتحاد المبارزة واللجنة البارالمبية العراقية.

يذكر أن المبارز العراقي عمار هادي، حصل عام 2022 على الوسام البرونزي في فعالية سلاح سيف المبارزة البارالمبي، في بطولة العالم التي جرت في إيطاليا.