منتخب العراق يغادر السبت إلى قطر استعداداً لبطولة كأس العرب

شفق نيوز- بغداد

أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، سلام المناصير، يوم السبت، أن المنتخب سيغادر بغداد يوم السبت المقبل متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لبطولة كأس العرب.

وقال المناصير لوكالة شفق نيوز، إن مدرب المنتخب غراهام أرنولد قرر أن يكون التوجه مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة دون تجمع في العراق استعداداً للمشاركة في بطولة العرب المقررة مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبين أنه تم تحديد موعد مغادرة المنتخب وإقلاع الطائرة إلى قطر سيكون من مطار بغداد الدولي يوم السبت المقبل.

‏وأشار إلى أن جميع اللاعبين سيكونون متواجدين في الرحلة باستثناء المحترفين الذين سيلتحقون بالمنتخب في قطر، وهم عمار محسن، وماركو فرج، مضيفاً أنه من المتوقع غياب اللاعب إبراهيم بايش عن المشاركة بسبب الإصابة.

ولفت المناصير إلى أن المدرب غراهام أرنولد أكد حرصه على منح الفرص لجميع اللاعبين في البطولة العربية المرتقبة وذلك لإثبات وجودهم في البطولة.

وأضاف: "المنتخب سيخضع لتدريبات قصيرة في الدوحة تستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل قبل الدخول بمنافسات البطولة بجولتها الأولى يوم الثالث من الشهر نفسه".

وتضم قائمة المنتخب العراقي في حراسة المرمى: فهد طالب، وأحمد باسل، وجلال حسن، بجانب باقي اللاعبين: مصطفى سعدون، وسعد ناطق، وأكام هاشم، ومناف يونس، وميثم جبار، وأحمد يحيى، وأمير صباح، وأحمد مكنزي، وإبراهيم بايش، وحسين علي، وسجاد جاسم، وعلي جاسم، وكرار نبيل، وأسامة رشيد، وماركو فرج، وحسن عبد الكريم، وأيمن حسين، ومهند علي، وعمار محسن، ومحمد جواد.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث سيفتتح المنتخب العراقي أولى مواجهاته في ثالث أيام البطولة.

وجاء المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة (D) حيث سيلتقي يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمنتخب البحرين، وذلك على ملعب 974 المونديالي عند الساعة 5:30 مساءً.

أما المواجهة الثانية فستكون أمام السودان ، يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر وتقام على الملعب نفسه عند الساعة 7:00 مساءً.

ويختتم العراق دور المجموعات بمواجهة قوية مع المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر، على أرض ملعب خليفة الدولي عند الساعة 9:00 مساءً.