منتخب العراق يصل الى كندا استعداداً لمواجهة السنغال الحاسمة في مونديال 2026

شفق نيوز - أوتاوا

وصل المنتخب الوطني العراقي ، صباح اليوم الأربعاء، إلى كندا تحضيراً لمواجهة منتخب السنغال في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة ضمن بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم .

ويلاقي "أسود الرافدين" نظيره السنغالي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر حزيران الجاري، في مباراة تعد مفصلية في مشوار المنتخب العراقي بالبطولة. ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت بغداد على ملعب تورونتو في كندا .

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء بشعار الفوز فقط، اذ لا يملك خياراً آخر للحفاظ على آماله في المنافسة وتعزيز فرص التأهل كأحد أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعة التاسعة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء غياب المهاجمين أيمن حسين ومهند علي، ما سيدفع المدرب أرنولد للاعتماد على الثنائي علي الحمادي وعلي يوسف في الخط الأمامي.

وكان المنتخب العراقي قد تعرض لخسارتين في الجولتين السابقتين من البطولة، الأولى أمام النرويج بنتيجة (4-1) ، والثانية أمام فرنسا (3-0).

ويعول المنتخب العراقي على الدعم الجماهيري الكبير من أبناء الجالية العراقية الواسعة في كندا، التي يتوقع أن تتواجد بكثافة في مدرجات ملعب "تورونتو" لمؤازرة "أسود الرافدين" ومنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة في هذه المواجهة الحاسمة.