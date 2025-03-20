منتخب العراق يستهل مشواره في كأس آسيا للكرة الشاطئية بخسارة أمام اليابان

شفق نيوز/ تعرض المنتخب العراقي لأول خسارة له، يوم الخميس، في افتتاح مشواره بكأس آسيا للكرة الشاطئية.

وجرت المباراة في ملعب شاطئ جوتمبن (باتايا) في تايلاند صباح اليوم، وانتهت لصالح اليابان بنتيجة 4-3.

وتضم مجموعة المنتخب العراقي كلاً من اليابان والصين والسعودية.

ويواجه منتخب العراق نظيره الصيني السبت المقبل، ويلاقي في ختام منافسات المجموعة نظيره السعودي يوم الاثنين الموافق 24 من الشهر الجاري.

ويلعب منتخب العراق مبارياته الثلاث مع اليابان والصين والسعودية بالزي الأبيض الكامل.

وتستضيف تايلاند النسخة الحادية عشرة من البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، حيث ستُقام المباريات على شاطئ "جومتين" في مدينة باتايا، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً خلال الفترة من 20 إلى 30 آذار/ مارس الجاري.

وعيّن الاتحاد العراقي لكرة القدم، كادراً تدريبياً إيرانياً لقيادة المنتخب في البطولة، بقيادة المدرب عباس رضا هاشم بور، ومدرب حراس المرمى سيد بيمان حسيني.