منتخب العراق يستعد في دوكان لثلاث بطولات دولية بالكانوي

شفق نيوز/ دخل المنتخب العراقي للكانوي، يوم الاثنين، معسكره التدريبي في السليمانية تحت إشراف المدرب الإيراني أراج إقليمي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة ماجد صالح لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر التدريبي في دوكان بالسليمانية يأتي استعدادا لثلاث بطولات هي، آسيا تحت سن 23 سنة، وبطولة كأس العالم في هنغاريا، و الدورة الآسيوية في الصين.

واضاف، ان "البطولة الآسيوية تنطلق يوم 20 من شهر نيسان المقبل في أوزبكستان، في حين تنطلق بطولة العالم في هنغاريا في العاشر من شهر أيار المقبل، أما الدورة الآسيوية القادمة في الصين فتقام بمدينة هانجو نهاية شهر آب المقبل".

واشار الى، ان "الاتحاد العراقي بالتنسيق مع مدرب المنتخب الايراني اراج إقليمي وضع منهاجه الإعدادي للمنتخب بغية الاستعداد الأمثل للبطولات المقبلة".

يذكر ان رئيس الاتحاد العراقي للعبة، ماجد صالح كان قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكانوي والكياك، في المؤتمر الانتخابي الذي عقدته الجمعية العامة للاتحاد العربي على هامش بطولة العرب الأخيرة التي جرت في مصر وحقق فيها العراق 17 وساما ملوناً .