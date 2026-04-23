منتخب العراق يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن خوض المنتخب العراقي ثلاث مباريات ودية بتوقيتات زمنية مختلفة قبل الدخول في بطولة كأس العالم 2026.

‏وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيخوض ثلاث وديات قبل المشاركة في بطولة كأس العالم المقررة انطلاقها في 11 حزيران المقبل".

وأضاف "سيبدأ المنتخب العراقي أولى مبارياته الودية أمام منتخب اندورا يوم 29 ايار المقبل، وتقام المباراة في مدينة لوكو الاسبانية، بينما تقام المباراة الثانية أمام منتخب اسبانيا يوم 4 حزيران المقبل في مدينة لاكورونيا الإسباني".

‏ويؤكد "يختتم المنتخب العراقي مبارياته الودية أمام ساحل العاج يوم 8 حزيران المقبل في مدينة شيكاغو الأميركية".

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب العراقي مشواره المونديالي الرسمي بمواجهة النرويج فجر الأربعاء (17 حزيران / يونيو) في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد.

وفي الجولة الثانية، يضرب العراق موعداً مرتقباً مع وصيف بطل العالم، منتخب فرنسا، يوم الثلاثاء (23 حزيران/يونيو) عند الساعة الـ 12 ظهراً.

ويختتم العراق مباريات دور المجموعات بلقاء ناري أمام منتخب السنغال يوم الجمعة (26 حزيران/يونيو) في الساعة العاشرة مساءً، وسط طموحات كبيرة لحجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني في هذه المشاركة التاريخية.