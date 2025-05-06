منتخب العراق يخسر من مصر في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز/ تعرض منتخب العراق لكرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، لخسارة ثانية أمام نظيره المصري بفارق 8 أهداف في البطولة العربية التي تستضيفها الكويت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 21-16، وفي الشوط الثاني تمسك منتخب مصر وعزز تقدمه ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 39-31.

وكان منتخب العراق تعرض لخسارة أولى بمستهل مشواره في البطولة أمام البحرين بفارق هدفين وبنتيجة 26-28.

وقال رئيس اتحاد اليد العراقي أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز "لقد وقع منتخبنا الوطني في مجموعة قوية ضمت البحرين ومصر لكننا بحاجة إلى خوض مثل هكذا بطولات تمهيداً للمشاركة في بطولات مقبلة".

وأضاف أن "مشاركة المنتخب العراقي بقيادة المدرب الكرواتي كوران الذي يقود المنتخب في أول بطولة رسمية هي من أجل إثبات الذات والتهيئة لبطولة التضامن الإسلامي وتصفيات كأس العالم".

وانطلقت البطولة اليوم وتختتم يوم 11 من الشهر الجاري في دولة الكويت، بمشاركة 9 دول عربية قسمت إلى 3 مجاميع، بمشاركة المنتخبات التي خاضت بطولة كأس العرب لليد وهي: البلد المستضيف للبطولة الكويت، والعراق، والسعودية، والإمارات، والبحرين، إضافة إلى كل من قطر، ومصر، وتونس، والمغرب.

وكانت قرعة البطولة قد قسمت المنتخبات المشاركة على ثلاث مجوعات، مجموعة منتخب العراق لليد في كأس العرب هي المجموعة الأولى القوية، حيث يواجه المنتخب العراقي منتخبي مصر والبحرين، والمجموعة الثانية تضم قطر والسعودية وتونس، في حين تجمع المجموعة الثالثة منتخبات الكويت والمغربوالإمارات.