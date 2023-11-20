منتخب العراق يخسر مباراته الثانية أمام نظيره التونسي في البطولة العربية لكرة اليد للناشئين

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للناشئين مباراته أمام نظيره التونسي بفارق 18 هدف وبنتيجة 11-29 هدف ضمن منافسات البطولة العربية الأولى للأشبال الجارية في تونس.

جرت المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد في قاعة مدينة المهدية التونسية.

وتقام البطولة في العاصمة تونس للمدة من 17-24 من شهر تشرين الثاني الحالي.

ويشارك في البطولة منتخبات العراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب والسعودية بمنتخبين (أ و ب) والجزائر بمنتخبين (أ و ب) وتونس المستضيف بفريقين (أ و ب).

وفي السياق؛ قال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد التنس حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعد الخسارة الثانية لمنتخب العراق امام تونس مساء اليوم سيلعب على الترتيب من التاسع الى الثاني عشر وذلك بعد ما ستتمخض النتائج المتبقية لباقي المنتخبات المشاركة".

وكان المنتخب العراقي للناشئين قد خسر في المباراة الأولى وفي الثواني الاخيرة امام منتخب الجزائر ب بفارق هدف واحد وبنتيجة 29-28 هدف.