منتخب العراق يخسر أمام نظيره التونسي في البطولة العربية للكرة الطائرة

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للكرة الطائرة، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره التونسي بثلاثة أشواط دون رد، في مباراته الثانية ضمن منافسات البطولة العربية 23 للرجال.

وانتهت نتائج الأشواط على النحو الآتي، 25-22، 25-18، 25-21.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات البحرين وتونس وعُمان.

وكان المنتخب العراقي خسر في لقائه الأول أمام المنتخب البحريني صاحب الأرض والضيافة بثلاثة أشواط دون رد كانت على النحو التالي 29-27، 25-23، 25-20.

يشار إلى أن منتخب العراق، وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة مساء الأربعاء الماضي استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التي تضيفها البحرين.