منتخب العراق يخسر أمام نظيره الايراني في اولى مواجهاته ببطولة غرب اسيا لكرة السلة

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي في مستهل مشواره أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 49-77 نقطة ببطولة غرب اسيا لكرة السلة للشباب .

جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد اليوم الخميس عند الساعة 6:00 مساءً.

ويواجه المنتخب العراقي في ثاني مواجهاته يوم غد الجمعة نظيره اليمني في الساعة السادسة مساءً.

وتستضيف العاصمة بغداد بطولة غرب آسيا للشباب للفترة من 11-15 من شهر تموز الحالي في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بعد غياب طويل من استضافة العراق للبطولات الرسمية و بمشاركة ستة منتخبات، العراق ولبنان وفلسطين واليمن والاردن وايران.