منتخب العراق يخسر أمام أذربيجان في أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم المصغرة

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق، اليوم الجمعة، أولى مواجهاته في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة أمام منتخب أذربيجان بهدفين مقابل لا شيء.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة السابعة رفقة كل من أذربيجان ومصر والكويت.

وكان منتخب العراق الوطني لكرة القدم المصغرة، غادر بغداد الثلاثاء الماضي متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة المصغرة التي انطلقت أمس في إمارة رأس الخيمة بمشاركة 32 منتخباً.