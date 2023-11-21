منتخب العراق يخسر في مباراة "تحديد المراكز" امام نظيره الاردني في البطولة العربية لكرة اليد للناشئين

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للناشئين مباراته الثالثة المصنفة لتحديد المراكز من 9 الى 11 امام نظيره الاردني بفارق 4 أهداف وبنتيجة 31-27 هدف ضمن منافسات البطولة العربية الاولى للاشبال الجارية في تونس.

وجرت المباراة عصر اليوم الثلاثاء في قاعة مدينة المهدية التونسية.

وكان المنتخب العراقي للناشئين خسر مباراته الثانية امام نظيره التونسي بفارق 18 هدف وبنتيجة 11-29 هدف ضمن منافسات البطولة ذاتها .

كما خسر المنتخب العراقي للناشئين في المباراة الأولى وفي الثواني الاخيرة امام منتخب الجزائر ب بفارق هدف واحد وبنتيجة 29-28 هدف.

وتقام البطولة في العاصمة تونس للمدة من 17-24 من شهر تشرين الثاني الحالي.

ويشارك في البطولة منتخبات العراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب والسعودية بمنتخبين (أ و ب) والجزائر بمنتخبين (أ و ب) وتونس المستضيف بفريقين (أ و ب).