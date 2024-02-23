منتخب العراق يخسر امام السعودية في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكرة السلة

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي، يوم الجمعة، أمام نظيره السعودي بنتيجة 64-58 لحساب التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لأمم آسيا وكأس العالم لكرة السلة.

جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة مساءً.

وسيلاقي المنتخب العراقي في ثاني مواجهاته ضمن التصفيات ذاتها نظيره الفلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية يوم 26 من شباط الحالي.

يذكر أن المنتخب السعودي يزور العراق لأول مرة ويلاقي المنتخب العراقي رسميا لأول مرة في العاصمة بغداد.