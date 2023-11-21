منتخب العراق يحقق فوزاً قاتلاً على فيتنام

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي فوزه الثاني على مضيفه الفيتنامي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وجرت المباراة عند الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد في ملعب "ماي دينه" بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، ولم يستغل منتخب العراق الفرص السهلة التي سنحت له بعد الضغط المتواصل على المرمى الفيتنامي طوال الـ45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+6 حيث سجل مهند علي برأسية رائعة هدفاً قاتلاً للعراق ليضعه في صدارة المجموعة بست نقاط.

وقاد المباراة طاقم تحكيم قطري تألف من عبد الله العذبة حكم ساحة، يساعده كل من مواطنيه خالد عايد، وفيصل عيد.

وكان منتخب العراق قد فاز في مباراته الأولى في التصفيات على ضيفه الإندونيسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي.