منتخب العراق يحقق أرقاما مميزة بألعاب القوى في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ حقق لاعبو المنتخب الوطني العراقي بألعاب القوى، نتائج متميزة في بطولة غرب آسيا لليوم الواحد، الذي اقيم على هامش ملتقى الدوري الماسي لألعاب القوى المؤهلة لبطولة العالم، والتي جرت احداثها في استاد نادي قطر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال هيثم الحسيني منسق الاتحاد العراقي لألعاب القوى، لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج اللاعبين العراقيين، جاءت بفوز اللاعب سيف رعد بالمركز الاول في سباق 100 متر، وحقق رقم عراقي بلغ 10،22 ثانية، بينما حل لاعب منتخبنا مرتضى ازهر المركز الثالث بزمن بلغ 10،34 ثانية".

وفي سباق 400 متر حواجز، تمكن العداء أحمد جمال من حصد المركز الأول، بزمن بلغ 51، 62 ثانية، وفي سباق 400 متر، وجاء العداء العراقي الوحيد نور الدين عادل أولا بزمن بلغ 46،25 ثانية، وحل العداء طه حسين ثانيا بزمن بلغ 46،97 ثانية، ليحل بالمركز الثاني.

وأكد الحسيني، أن "هذه النتائج وبهذه الازمان، تعد مميزة وواعدة وتضع لاعبينا بجاهزية تامة للتحدي الآسيوي، الذي سيقيم نهاية الشهر الحالي في كوريا الجنوبية".