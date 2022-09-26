العراق يحل ثالثا في بطولة الأردن بعد فوزه على نظيره السوري

شفق نيوز/ تمكن منتخب العراق الوطني من تحقيق الفوز على نظيره السوري في بطولة الأردن الدولية الودية بنتيجة 1-0.

وجاء الهدف الأول للعراق عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وبفوز منتخب العراق لكرة القدم يكون قد حصل على المركز الثالث في بطولة الأردن الدولية الودية.

وجرت المباراة على ملعب عمان الدولي في الساعة السادسة من مساء اليوم.

ونزل المنتخب العراقي بتشكيلة تألفت من جلال حسن لحراسة المرمى لخط الدفاع عباس محمد ومناف يونس وميرخاس دوسكي واحمد عبد الحسين ولخط الوسط امير العماري وامجد عطوان وهيران احمد وحسين علي وابراهيم بايش وللهجوم أيمن حسين.