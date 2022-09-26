سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحل ثالثا في بطولة الأردن بعد فوزه على نظيره السوري

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-26T16:55:45+0000
العراق يحل ثالثا في بطولة الأردن بعد فوزه على نظيره السوري

شفق نيوز/ تمكن منتخب العراق الوطني من تحقيق الفوز على نظيره السوري في بطولة الأردن الدولية الودية بنتيجة 1-0.

وجاء الهدف الأول للعراق عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وبفوز منتخب العراق لكرة القدم يكون قد حصل على المركز الثالث في بطولة الأردن الدولية الودية.

وجرت المباراة على ملعب عمان الدولي في الساعة السادسة من مساء اليوم.

ونزل المنتخب العراقي بتشكيلة تألفت من جلال حسن لحراسة المرمى لخط الدفاع عباس محمد ومناف يونس وميرخاس دوسكي واحمد عبد الحسين ولخط الوسط امير العماري وامجد عطوان وهيران احمد وحسين علي وابراهيم بايش وللهجوم أيمن حسين.

related

اختيار فواز العايض كافضل لاعب في لقاء العراق والكويت

Date: 2021-01-27 19:20:20
اختيار فواز العايض كافضل لاعب في لقاء العراق والكويت

"عباس وحيد" عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

Date: 2021-10-03 12:33:20
"عباس وحيد" عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

العراق يحرز ألقاباً دولية وعربية جديدة في لعبتين

Date: 2021-12-05 09:14:27
العراق يحرز ألقاباً دولية وعربية جديدة في لعبتين

إنجازات رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية.. ما الذي تحتاجه الرياضة النسوية في العراق؟ (صور)

Date: 2022-08-07 12:24:16
إنجازات رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية.. ما الذي تحتاجه الرياضة النسوية في العراق؟ (صور)

العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو

Date: 2021-04-07 06:58:40
العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو

الأولمبية الدولية ترفض الإعتراف بفوز عبد الإله وتعيد حمودي ممثلاً رسمياً

Date: 2020-11-21 09:45:01
الأولمبية الدولية ترفض الإعتراف بفوز عبد الإله وتعيد حمودي ممثلاً رسمياً

جون ويتل يعرض السير الذاتية لمدربين أجانب على اتحاد الكرة العراقي الأسبوع المقبل

Date: 2022-04-15 11:08:37
جون ويتل يعرض السير الذاتية لمدربين أجانب على اتحاد الكرة العراقي الأسبوع المقبل

العراقية فاطمة الكعبي تودع أولمبياد طوكيو

Date: 2021-07-25 07:17:05
العراقية فاطمة الكعبي تودع أولمبياد طوكيو