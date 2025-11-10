منتخب العراق يجري أولى وحداته التدريبية قبل لقاء الإمارات

شفق نيوز- أبو ظبي

باشر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبية تحضيراً لملاقاة المنتخب الإماراتي يوم الخميس المقبل، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوحدة التدريبية جرت في ملعب نادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان ستة لاعبين محترفين قد التحقوا بصفوف المنتخب العراقي في الإمارات بوقت سابق وهم إيمار شير لاعب ساربسبورغ النرويجي، وعلي الحمادي المحترف في لوتون تاون الإنكليزي، وزيد تحسين لاعب باختاكور الأوزبكي، وأمير العماري لاعب كراكوفيا البولندي، وريبين سولاقا المحترف في بورت التايلاندي، وزيدان إقبال لاعب اوتريخت الهولندي.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الملحق الآسيوي يومي 13 و18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث ستقام مباراة الذهاب على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، فيما سيُقام لقاء الإياب على ملعب البصرة الدولي.