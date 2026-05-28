منتخب العراق يجري آخر وحداته التدريبية قبل لقاء اندورا

شفق نيوز- اندورا

يجري المنتخب العراقي، آخر وحداته التدريبة اليوم الخميس، في اسبانيا قبل خوض اولى مبارياته الودية يوم غد امام اندورا وسط اجواء مغلقة وتكتم اعلامي.

وكان مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد وبالاتفاق مع رئيس الاتحاد يونس محمود قرر اقامة التدريبات في معسكر جيرونا الاسباني مغلقة وسط تعتيم اعلام بغية تركيز اللاعبين قبل خوض المواجهات الودية ثم الدخول لمنافسات كأس العالم.

ويخوض منتخب العراق لكرة القدم ثلاث مباريات ودية تحضيرية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 حزيران المقبل، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستقام مباراتان وديتان في اسبانيا يوم 29 ايار امام اندورا، ويوم 4 حزيران المقبل أمام منتخب اسبانيا، ويوم 10 حزيران امام فينزولا في امريكا.

وسيواصل المنتخب العراقي تدريباته بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في مدينة جيرونا الإسبانية بعد خوض لقائه الودي الاول غدا، ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.