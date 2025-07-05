منتخب العراق يتأهل لنهائي بطولة العالم للشباب بتنس كرة القدم

شفق نيوز – بغداد

تأهل المنتخب العراقي بالزوجي، يوم السبت، الى المباراة النهائية لبطولة العالم للشباب بتنس كرة القدم الجارية في مدينة بازل السويسرية.

وجاء التأهل بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بزوجي تنس كرة القدم بنتيجة 2-0 في نصف نهائي بطولة العالم للشباب.

ومثل منتخب العراق في مواجهات الزوجي والفردي كل من اللاعبين نور الدين حيدر وعلي قاسم وعبد الله هيثم، وسيواجه المنتخب العراقي نظيره التشيكي في المباراة النهائية

وكان المنتخب العراقي دخل معسكرا تدريبيا في تركيا توجه بعدها الى جمهورية التشيك واجرى مباريات ودية مع لاعبي المنتخب التشيكي قبل التوجه من براغ الى بازل السويسرية .