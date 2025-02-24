منتخب العراق يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين

شفق نيوز/ تأهل منتخب قدامى العراق لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، لدور نصف نهائي بطولة كأس الخليج الأولى بعد تحقيقه الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، في إطار الجولة الثالثة من المنافسات.

وجرت المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب جابر المبارك الحمد في الكويت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل العراق هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح مصطفى كريم في الدقيقة 33، وشهد اللقاء طرد حكم اللقاء لاعب المنتخب السعودي وليد عبد ربه في الدقيقة 32 لتراكم البطاقات ليكمل المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم أمس الأول السبت، ثم تعادل سلباً مع البحرين يوم أمس الأحد.