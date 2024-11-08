منتخب العراق يتوجه جواً إلى البصرة مساء اليوم

شفق نيوز/ أفاد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، يوم الجمعة، بأن وفد المنتخب الكروي سيتوجه مساءً إلى محافظة البصرة لإقامة معسكر تدريبي هناك استعداداً لقاء منتخب الأردن الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

‏وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد حجز لوفد منتخبنا ‏ للتوجه ‏إلى البصرة جواً وسيكون موعد الإقلاع عند الساعة السابعة مساءً بحسب توقيت بغداد للبدء بتجمعه استعداداً لمواجهة منتخب الأردن الخميس المقبل".

‏وأضاف "مساء اليوم سيكون راحة للاعبين على أن يشرعوا بالوحدة التدريبية الأولى يوم غد السبت بتواجد المدرب كاساس وكادره المساعد".

وبين أن "تدريبات المنتخب الوطني في البصرة ستكون يومي السبت والأحد مفتوحة أمام وسائل الإعلام كافة لإجراء المقابلات والتصوير في أول ربع ساعة قبل انطلاق التدريبات".

وتابع بحر العلوم "أما تدريبات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ستكون مغلقة تماماً، بينما ستكون التدريبات مفتوحة للإعلام ولربع ساعة قبل انطلاق المباراة بيوم واحد أي يوم الأربعاء المقبل لإجراء التصوير لكن دون إجراء لقاءات".