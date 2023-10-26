منتخب العراق يتقدم مركزاً واحداً في التصنيف الدولي

شفق نيوز/ تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم في تصنيف الفيفا الشهري مرتبة واحدة ليصبح في المركز (68) عالمياً والسابع اسيوياً.

واحتل الأرجنتين بالتصنيف الأول عالميا وفرنسا ثانيا ثم البرازيل بالمركز الثالث وانكلترا رابعا.

بينما بينما احتل اليابان، المنتخب الاسيوي المصنف الاول، المركز 18 وايران المصنف الثاني اسيويا المركز 21 وكوريا الجنوبية المصنف الثالث آسيويا بالمركز 24 عالميا.

واصدر الاتحاد الدولي جدول تصنيف المنتخبات عالميا اليوم 26 تشرين الاول عام 2023.