منتخب العراق يتغلب على نظيره الفلسطيني ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 71-59 نقطة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات المزدوجة لكأس آسيا المؤهلة لكأس العالم.

انتهى النصف الاول من اللقاء بتقدم المنتخب الفلسطيني بنتيجة 44-35 نقطة.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد، عند الساعة السابعة مساءً.

ويلاقي المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل، 24 شباط نظيره الأردني بمباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها ، في قاعة الشعب المغلقة ببغداد.