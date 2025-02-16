منتخب العراق يتغلب على السعودية في ثاني مبارياته بكأس آسيا للشباب

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق الفوز على نظيره السعودي بهدف وحيد دون رد في ثاني مبارياته ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً 2025 التي تقام في الصين.

وجرت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب مركز باوان الرياضي في مدينة شينزن الصينية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد.

وسجل قائد منتخب العراق، أموري فيصل، هدف اللقاء الوحيد من كرة ثابتة نفذها بنجاح من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 25.

وكان منتخب العراق قد استهل مشواره في البطولة بتعادل إيجابي (1-1) أمام منتخب كوريا الشمالية في مباراته الأولى التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى كانت من نصيب لاعب العراق علي مخلد في منتصف الشوط الثاني، بينما تعرض لاعب منتخب السعودية صالح برناوي للطرد قبل نهاية المباراة بقليل.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025، والتي ستقام في تشيلي.