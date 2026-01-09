منتخب العراق يتعادل ودياً أمام الكويت بكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

تعادل منتخب العراق لكرة الصالات ونظيره الكويتي بنتيجة (2 - 2)، في المباراة الودية الأولى بينهما، مساء الجمعة، ضمن إطارِ التحضيراتِ لنهائياتِ كأس آسيا التي ستُقام في إندونيسيا نهاية الشهر الحالي.

وسجل هدفي العراق اللاعبان سالم فيصل ومهند عبد الهادي، فيما شهدت المواجهةُ مشاركةَ عددٍ من اللاعبين الشباب بقرارٍ من المدربِ البرازيلي جواو كارلوس باربوسيا، ضمن توجُّهِ الملاكِ التدريبيّ لمنحهم فرصةَ الاحتكاكِ، واكتساب الخبرةِ للمُستقبل.

وافتقد المنتخب العراقي في اللقاءِ خدماتَ اللاعبين سالم كاظم وطارق زياد بسببِ الإصابةِ التي تعرضا لها في منافساتِ الدوري، فيما يلتقي منتخبنا نظيره الكويتيّ مجدداً بعد غدٍ الأحد في المباراةِ الوديّة الثانية.

وكان وفد المنتخب العراقي قد غادر الى الكويت الاحد الماضي براً عبر منفذ سفوان، ويخوض المنتخب العراقي وديته الثانية امام المنتخب الكويتي يوم 11 من الشهر الجاري، ضمن برنامج الاعداد للبطولة الاسيوية التي ستقام في إندونيسيا نهاية الشهر الجاري.

واستدعى المدرب باربوسيا، قائمة ضمت اللاعبين: حسين أحمد، عمر سبتي، ليث محمد، إبراهيم أحمد، سالم فيصل، حيدر مجيد، طارق زياد، مهند عبد الهادي، حسين شاكر، غيث رياض، سالم كاظم، حيدر علي، فهد ميثاق، علي إياد، عباس هادي، هاني سعد، مصطفى إحسان، وحارث سعد.