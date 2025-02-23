منتخب العراق يتعادل مع نظيره البحريني في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق مع نظيره البحريني من دون أهداف، مساء اليوم الأحد، في ثاني مواجهاته ببطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، النسخة الأولى – الكويت 2025.

وجرت المباراة عند الساعة التاسعة و15 دقيقة مساء، على ملعب جابر المبارك الحمد.

وكان المنتخب العراقي فاز أمس السبت، على فريق اليمن في أولى مواجهاته بالبطولة بهدف دون رد.

وتشارك في النسخة الأولى من البطولة 8 منتخبات خليجية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق، السعودية، البحرين، واليمن.

وتقرر أن تلعب مباراتي نصف النهائي يوم 25 شباط/ فبراير الجاري على أن تقام المباراة النهائية في اليوم التالي 26 من نفس الشهر.