منتخب العراق يتعادل مع مضيّفه الكويتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم، مع مضيفه الكويتي، مساء الثلاثاء، سلبياً من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجرت المباراة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

وشهد اللقاء طرد مدافع المنتخب العراقي ريبين سولاقة مع بداية المباراة وتحديدا في الدقيقة السابعة، وذلك بعد ان اشهر حكم اللقاء الياباني هيرويوكي كيمورا البطاقة الحمراء المباشرة بوجهه بذريعة تعمده إعاقة المهاجم الكويتي الذي كان بوضع انفراد.

يذكر ان مباراة اليوم بين منتخبي العراق الكويت، هي الأولى بين الفريقين في تاريخ تصفيات المونديال، والرابعة في تاريخ مواجهتهما معاً، حيث لم يلتقيا أبدا منذ الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا عام 1976، حينما فاز الفريق الكويتي بنتيجة 3 - 2.