منتخب العراق يتعادل مع تونس في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد مع نظيره التونسي بنتيجة 28-28، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الأدوار الترتيبية لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في الكويت.

وجرت المباراة عصر اليوم في الكويت، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب تونس بفارق هدف واحد وبنتيجة 15-14.

ولم تتضح بعد مراكز الفرق التي تتنافس على المراكز من الخامس إلى التاسع، لحين إكمال باقي المباريات، في حين حسم المنتخب السعودي المركز الخامس لصالحه.

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على منتخب الإمارات بنتيجة 28-23، وخسر أمام السعودية بنتيجة 25-20، كما تعرض لهزيمتين في دور المجموعات أمام مصر بنتيجة 39-31، وأمام البحرين بنتيجة 28-26.

يُذكر أن منافسات البطولة تختتم غداً الأحد، الموافق 11 أيار/مايو، بمشاركة تسعة منتخبات عربية، تم توزيعها على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى العراق، البحرين، ومصر، والثانية قطر، السعودية، وتونس، والثالثة الكويت، المغرب، والإمارات.