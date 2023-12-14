منتخب العراق يتصدر مجموعته وينتقل إلى نصف نهائي كأس آسيا للكرة المصغرة

شفق نيوز/ تصدر منتخب العراق للكرة المصغرة (سداسي الكرة)، يوم الخميس، المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الفريق البحريني وتأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند للفترة من 12 ولغاية 17 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال المرافق الصحفي للوفد العراقي رافد البدري، لوكالة شفق نيوز "لقد تمكن لاعبونا من تخطي المنتخب الهندي الأضعف في المجموعة بسهولة بعد مهرجان من الأهداف في مرمى المنتخب الهندي وصل إلى 24-1 هدف".

وبين أنه "بفوز منتخب العراق هذا اليوم يكون قد تصدر المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات البحرين وعمان والهند، برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب البحرين الثاني ومنتخب عمان الثالث، اللذان جمعا الرصيد نفسه، ولكل منهما 6 نقاط من فوزين وخسارة".

وأوضح البدري "سبق لمنتخبنا أن يحقق الفوز على الفريق العماني في الجولة الأولى بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر من الفريق البحريني بنتيجة 5-1، وبعكس توقعات البطولة، حيث لعب فريقنا بثقة كبيرة من أجل حسم اللقاء مبكراً، مما فسح ثغرات في المناطق الدفاعية استغلها الفريق البحريني ونجح في مهمته بإنهاء المباراة لصالحه، لذلك كانت التوقعات كلها تصب لمصلحة الفريق البحريني القوي جداً بلاعبيه المحترفين من تصدر المجموعة".

وتابع أن "فوز المنتخب العماني في الجولة الثالثة والأخيرة بهدف دون رد صعب الموقف على منتخبنا، قبل أن يحقق منتخبنا فوزاً عريضاً على المنتخب الهندي ويحتل الصدارة بفارق الأهداف".

وختم بالقول إن "منتخبنا الوطني سيلاقي في دور نصف النهائي المنتخب الأوزبكي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى الذي يتصدرها منتخب تايلاند مضيف البطولة بالعلامة الكاملة".