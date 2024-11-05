منتخب العراق يتجرع الخسارة الثالثة في البطولة العربية للكرة الطائرة

شفق نيوز/ تجرع المنتخب العراقي للكرة الطائرة ثالثة خسارة، يوم الثلاثاء، في البطولة العربية الجارية في العاصمة البحرينية المنامة.

وأخفق منتخب العراق في اللقاء الأخير من منافسات الدور التمهيدي أمام المنتخب العُماني، بعد أن كان متقدماً في الشوط الأول.

وكانت نتيجة اللقاء الذي ربح منتخب العراق بشوط واحد وخسر ثلاثة أشواط أمام عُمان كالاتي: 25-17، 23-25، 22-25، 20-25.

ويلاقي منتخب العراق نظيره القطري يوم الخميس المقبل في مباراة ترتيب المراكز.

وكان المنتخب العراقي خسر مباراتيه الأولى أمام البحرين والثانية أمام منتخب تونس.