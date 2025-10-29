منتخب العراق يتجاوز الكويت برباعية نظيفة في غرب آسيا دون 17 عاما

شفق نيوز- عمان

حقق منتخب العراق لكرة القدم، يوم الأربعاء، فوزاً كبيراً على المنتخب الكويتي بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الثانية من منافسات اتحاد غرب آسيا لمنتخبات دون (17) عاماً.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة مساءً في ملعب العقبة بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وانتهى الشوط الاول لصالح المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل لنظيره الكويتي، واضاف المنتخب العراقي هدفين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز العراق برباعية نظيفة.

ويختتم منتخب العراق مبارياته في منافسات الدور الأول أمام لبنان بعد غدٍ الجمعة في آخر مباريات مجموعته.

وكان المنتخب العراقي استهل مشواره بخسارة امام نظيره السعودي 1-2.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات، العراق والسعودية ولبنان والكويت، بينما ضمت الثانية منتخبات، الأردن وسوريا وفلسطين.

وبحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، حيث يلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.