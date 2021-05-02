منتخب العراق لألعاب القوى يعسكر بثلاث مدن تحضيراً لبطولة العرب في تونس

شفق نيوز / سمى الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم الأحد، أسماء لاعبي المنتخب الوطني للرجال والنساء الذين سيدخلون معسكرا تدريبيا في ثلاث مدن، تحضيرا للاختبارات النوعية التي من خلالها سيتم اختيار المنتخب المشارك في بطولة العرب بتونس.

وقال المنسق الإعلامي، ميثم الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قسم المعسكر في ثلاث مدن، فمعسكر النجف سيكون مخصصا للقفز بالزانة والرمي والسباقات المركبة، وتم اختيار الاسماء وفق النتائج في البطولة الأخيرة والارقام الشخصية للرياضيين ففي النجف سيشمل المعسكر كل من د. حيدر فائق علي ود.عمار مكي علي ود.محمد جاسم محمد وهاني عبد وليد وفاضل عباس حسن وجاسم جبر محمد وعلي كرم عيال ومصطفى كاظم داغر ومرزوق رضا يوسف وكرار رعد محي وأحمد حميد خضير ومنتظر فالح عبد الواحد وأمير فالح رزاق وذو الفقار حيدر حسن وعلي حسين علي ومحمد حيدر حسن وعبد السجاد سعدون ناصر وحسين علي كرم ومحمد ناهض عبيد وأفاق فائق هادي وزهراء جمال سكران.

وأضاف الحسني، أن "معسكر السليمانية سيضم نايف شلال فرحان إداريا ود. أحمد بهاء الدين علي ود. سيروان حامد رفيق ومحسن صالح دولت وعباس جبار عبد الله وزردشت رفيق سعيد وشمام صمد كاكا مد ونزار أكرم أحمد ويونس محسن صالح وحسين ثامر عبد الواحد ومروة قيس مرهون وصفا أحمد شهاب وجاوان بهاء الدين حسن وبانو طه ياسين وكوردستان به مو جمال وأسيا عزيز قادر وهونيا رفعت محمد وديرين بختيار علي وزيلان صلاح حسن ونوروز أحمد قادر".

وأوضح أن "معسكر أربيل سيضم خالد محمد سراج علي وعباس لفته ميرزا اداريين ومحمد عبد الواحد حميد معالجا وخزعل جبار سباهي ورعد عبد الله أسكندر ويوسف عبد الرحمن يوسف وعلي يحيى رديف ووسام حامد عطشان وعلي حسين مهدي وجبار قاسم بنيان وحيدر جواد كاظم وقاسم عباس حسن علي ماجد بلاسم ورعد محي جياد ومعتز سريع حميد ود. فاهم عبد الواحد عيسى وكاروخ صالح محمد وعدنان طعيس عكار وحسين علي ناهي وفلاح عبد الزهرة مهدي وأكثم يونس حسين ومحمد حسن علي وحسنين حسين عبد علي وسيف رعد عبد الواحد وخضير عباس نجم وطه حسين ياسين ومحمد عبد الرضا جنجون وياسر علي محمد وأحمد فاضل محمد وجسام محمد مايل وفاروق أحمد جاسم وعلي ناصر حسين وأيهاب جبار هاشم ومصطفى عطوان جبارة وليث حاكم حسين وحسن سعد كاظم ومحمد نجاح هاديوصالح كاظم صالح ومصطفى رزاق عبد وجواد عبد كاظم فرحان وفتاح تيمور عبد الله وعبد العزيز حاضر لعيبي ودانة حسين عبد الرزاق وأفين سعيد مصطفى ورقية جميل سعد وعذراء نبيل جليل وأمال خضر محمد وبراء ممدوح محمود ومريم عبد الحميد عبد الإله".

وختم الحسني، حديثه بالقول إن "المعسكر سيكون للفترة من 3 لغاية 21 من الشهر الحالي، بعدها سيتم إجراء اختبار موحد لاختبار التشكيلة النهائية للاعبي المنتخب الوطني الذين سيشاركون في بطولة العرب في تونس حيث سيسبق البطولة معسكر في تونس".