منتخب العراق لألعاب القوى يزيد غلته من أوسمة بطولة تونس

شفق نيوز/ زاد المنتخب الوطني العراقي لألعاب القوى غلته من الأوسمة في البطولة العربية بنسختها 22 الجارية منافساتها في العاصمة التونسية وارتفع رصيده من الأوسمة إلى 9 بعد أن أضاف الفريق ثلاثة أوسمة جديدة في اليوم الثالثة من البطولة.

وظفر لاعب المنتخب الوطني يونس محسن في برونزية فعالية رمي الرمح بعد أن حل ثالثاً بعد اللاعبين المصريين إيهاب عبد الرحمن وماجد البدري، ليتوج برمية بلغت 72،70م، فيما حل زميله كرار رعد خامساً برمية بلغت 70،26م.

وقال اللاعب يونس محسن إنه كان يطمح لتحقيق "على الأقل" رقماً أفضل لكن ظروف السباق والأدوات المتوفرة ونوعية الأرماح تحتاج إلى وقت للتأقلم عليها، بينما اصطحب اللاعبون المصريون رماحهم للسباق، وبالتالي اكتفيت بالبرونزية وهي نتيجة ليست سيئة وأطمح لمزيد من التقدم في البطولات المقبلة.

تتابع سيدات

وحصل فريق التتابع 4×100م سيدات على الوسام الفضي وهو انجاز يحسب لفريق التتابع المؤلف من رقية جميل وبراء ممدوح وكوردستان بامو وأيفين سعيد، حيث لم تشارك دانة في التتابع للجهد الكبير الذي بذلته في سباق 200م تصفيات وينتظرها السباق النهائي.

ومع أن الفريق العراقي جاء ثالثاً في الترتيب، إلا أن الخطأ الذي ارتكبه الفريق المغربي الذي جاء اولاً شطبت نتائجهن على أثره لتذهب الذهبية للفريق التونسي والفضية لمنتخبنا.

تتابع رجال

كما شهد سباق التتابع 4×100م للرجال تنافساً حامي الوطيس بين المنتخبات المشاركة، واستفاد الفريق العراقي المؤلف من خضير عباس وأكثم يونس وسيف رعد ومحمد حسن، من الخطأ الذي ارتكبه المنتخب المغربي الذي شطبت نتائجه ليحل المنتخب العراقي ثالثاً ويتوج بالوسام البرونزي.

دانة والتأهيل

وحققت دانة حسين رقماً عراقياً جديداً في سباق 200م في التصفيات وبلغت نهائي السباق بزمن بلغ 22،86 ثانية أي بفارق ست أجزاء من الثانية عن الرقم التأهيلي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو، وتعول دانة على السباق النهائي لتحقيق التأهيل لأولمبياد طوكيو.

وتأهل اللاعبان طه حسين ومحمد عبد الرضا إلى نهائي سباق 200م ويعول الوفد العراقي عليهما لتحقيق ميدالية في هذا السباق.