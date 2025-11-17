منتخب العراق للأثقال البارالمبي يغادر إلى السعودية للمشاركة في دورة التضامن

شفق نيوز- بغداد

يغادر بغداد، اليوم الاثنين، وفد المنتخب العراقي لرفع الاثقال البارالمبي متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي للألعاب البارالمبية.

وقال عضو الاتحاد العراقي لرفع الاثقال البارالمبي جبار طارش، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيشارك برباعين اثنين في البطولة، التي ستقام في السعودية للفترة من 18 ولغاية 23 تشرين الثاني الحالي.

وأضاف أن وفد المنتخب يتكون من 4 أشخاص هم المتحدث جبار طارش رئيساً للوفد، وعماد عاشور مدرباً للمنتخب، ومصطفى سلمان رباع بوزن 59 كغم ورسول كاظم رباع وزن 80 كغم.

وأشار طارش، إلى أن برنامج هذه البطولة المخصصة للفعاليات البارالمبية يعد جزءاً من برنامج اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المعد اللاعبين الأسوياء.