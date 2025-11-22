منتخب العراق للناشئين يهزم الفلبين بالتصفيات المؤهلة الى كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

حقق منتخب العراق للناشئين، يوم السبت، اول انتصار له على حساب نظيره الفلبيني بنتيجة 3-2، بافتتاح التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا تحت 17 عاماً.

وجرت المباراة ضمن منافسات المجموعة E عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مدينة العقبة في المملكة الاردنية الهاشمية.

انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب العراقي بهدفين لهدف للفلبين، حيث سجل هدفي العراق الامير علي ومنتظر حيدر.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق الهدف الثالث عن طريق اللاعب الامير حيدر.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات الفلبين، الأردن، بوتان، وأستراليا، ضمن تصفيات كأس آسيا التي تقام في الأردن للمدة من 22 إلى 30 من شهر تشرين الثاني الجاري.