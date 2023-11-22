منتخب العراق للناشئين يلتقي نظيره السوري استعداداً لمنافسات غرب آسيا

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي للناشئين، اليوم الاربعاء، مباراة ودية أمام نظيره السوري في ملعب نادي الزوراء بالعاصمة بغداد ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا الشهر المقبل في سلطنة عُمان.

وتقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم في ملعب نادي الزوراء بالعاصمة بغداد.

وقال مدرب المنتخب العراقي احمد كاظم في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المباراة ستكون فرصة للاعبينا لخوض مواجهات دولية أمام منتخب سوريا الذي يُعد من الفرق الجيدة على مستوى المنطقة".

وأضاف ان "اقامة مباريات للمنتخب تعد محطة استعدادية جيدة قبل منافسات غرب آسيا"، مبينا ان "اللقاء سيزيد من انسجام اللاعبين وتأقلمهم مع أجواء المباريات مع منتخبات أخرى".

واشار الى اننا "نسعى من خلال المباريات تشخيص الثغرات الموجودة بصفوف الفريق ومعالجتها وايصال الفريق الى الجاهزية قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا في سلطنة عمان".

وبيّن انه "سيشرك عدداً كبيراً من اللاعبين لمتابعة مستوياتهم بشكل أكثر وهم يخوضون مباراة دولية واعدادهم بشكل أفضل لبطولة غرب آسيا في عمان الشهر المقبل".

وتستضيف سلطنة عُمان بطولة كأس غرب آسيا التي تقام للفترة من 10 ولغاية 20 من شهر كانون الأول المقبل، بمشاركة منتخبات عُمان (المستضيف)، والعراق، والأردن، والإمارات، وسوريا، والسعودية، ولبنان، واليمن.