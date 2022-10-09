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منتخب العراق للناشئين يكشف تشكيلته لمواجهة عُمان

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-09T15:54:23+0000
منتخب العراق للناشئين يكشف تشكيلته لمواجهة عُمان

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب ناشئة العراق لكرة القدم احمد كاظم، يوم الاحد، التشكيلة الرسمية لمواجهة نظيره العُماني ضمن الجولة الخامسة والاخيرة للمجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة و45 دقيقة مساء اليوم على ملعب السلطان قابوس بالعاصمة مسقط.

وتألفت التشكيلة لحراسة المرمى سجاد محمد، ولخط الدفاع علي كريم، وكاميران احمد، وحسين فاهم، وعلي سالم، ولخط الوسط سجاد اياد، وسجاد رعد، وادهم قيس، وامير جواد، وباوان ستار، وللهجوم حسن علي.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الى جانبه منتخبات: قطر، البحرين، العراق ، عمان، لبنان.

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