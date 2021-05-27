منتخب العراق للناشئين يغلق باب الاختبارات

شفق نيوز/ يواصل المنتخب العراقي للناشئين تحضيراته اليومية في مجمع وزارة الشباب والرياضة ببغداد، ضمن منهاج استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 17 عاما التي ستقام في المغرب مطلع شهر تموز المقبل.

وقالَ مدرب المنتخب، حسن كمال في تصريح صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن تدريباتنا مستمرة يومياً للوصول الى الجاهزية الفنية القصوى قبل الدخول للبطولة العربية في المغرب.

وأضافَ: أن قصر الفترة قبل خوض غمار البطولة حتّم علينا الاعتماد على لاعبينا في منتخب الأشبال ممن تم ترحيلهم الى منتخب الناشئين، والذين نعرف إمكانياتهم جيداً، ناهيك عن التأكد من أعمارهم الحقيقية، مع إضافة بعض الوجوه الجديدة من الذين وقع عليهم الاختيار في فترة الاختبارات.

وأشارَ كمال إلى، أنه تم غلق باب الاختبارات نهائياً من أجل التركيز على اللاعبين المتواجدين في المنتخب، ومحاولة غرس الخطط التكتيكية لديهم، مع تهيئة فريق بأعمارٍ حقيقية يضم مواهب يمكن أن تكون النواة الحقيقية للكرة العراقية مستقبلاً، مؤكداَ وضعنا منهاجاً طويل الأمد سيكون خارطة الطريق لهذا الفريق الفتي الذي نأمل منه خيراً في قادم الأيام.

وخلصَ مدرب المنتخب قائلاً: نسعى خلال الفترة القليلة المقبلة الى إجراء مباريات تجريبية مع فرقٍ من فئة الشباب، وذلك للاستفادة والوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية من الناحيتين البدنية والفنية.