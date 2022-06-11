منتخب العراق للناشئين يعسكر في تركيا

شفق نيوز/ وصلَ وفد منتخب الناشئين اليوم السبت إلى تركيا للدخولِ في معسكر تدريبي في مدينةِ انطاليا ويستمرُ لمدة تسعة أيامٍ تحضيراً للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا التي تستضيفها مدينةُ العقبة في الأردن للفترة من ٢١ ولغاية ٣٠ من الشهر الحالي.

وقالَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم مُشرف منتخب الناشئين، خلف جلال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب وصلَ إلى تركيا وسيباشرُ تدريباته في مدينةِ أنطاليا، حيث سيخوضُ ثلاث مبارياتٍ تجريبيّة أثناء تواجده في مدينةِ أنطاليا تحضيراً للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا التي تستضيفها الأردن".

وبيّن جلال أن "المنتخب سيغادر في التاسع عشر من الشهر الحالي إلى مدينةِ العقبة في الأردن لخوضِ منافساتِ بطولة غرب آسيا، ويعولُ الجهاز الفني على المعسكر لتحضير المنتخب بشكلٍ مثالي".

وأوضحَ: أن "الفريق شهدَ إنضمامَ عدد من المواهب الجديدة، ونأملُ أن يظهر منتخبنا بشكلٍ مميزٍ على خلافِ مشاركتنا في النسخةِ الماضية، وأن يكون المنتخبُ الحالي نواةً حقيقيةً للمنتخبات الوطنية".

ويقود منتخب العراق للناشئين المدربُ حسن كمال ويساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى وعلاء عبد عون محللاً فنياً وطارق مصعب مدرباً للياقةِ البدنية.