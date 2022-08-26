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منتخب العراق للناشئين يختتم مباريات الادوار بفوز وحيد على الإمارات ببطولة آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-26T11:23:08+0000
منتخب العراق للناشئين يختتم مباريات الادوار بفوز وحيد على الإمارات ببطولة آسيا

شفق نيوز/ ضمن مباريات البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين تحت 17 عاماً والمقامة في المملكة البحرينية حقق منتخب العراق الوطني لكرة اليد اليوم فوزه الوحيد في آخر مبارياته بالبطولة ضمن الأدوار التمهيدية، على المنتخب الإماراتي بنتيجة 29-23 هدف.

وكان العراق خسر في أربع مواجهات ضمن مباريات البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين، أمام الكويت بنتيجة 12-35 هدفاً، كما خسر أمام قطر ضمن المنافسات ذاتها 25-27 هدفاً، وأمام اليابان 22-36 هدفاً ، وامام السعودية 22-44 هدفاً.

وبعد تحقيق منتخب العراق فوزه الوحيد بالبطولة اليوم على المنتخب الإماراتي للناشئين سيلعب على المراكز الترتيبية التاسع والعاشر مع الفريق الذي ستعلن عنه اللجنة المنظمة للبطولة.

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