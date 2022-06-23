منتخب العراق للناشئين يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم للناشئين على نظيره العُماني بهدفين للاشيء، ليتأهل لنصف نهائي بطولة كأس غرب آسيا دون 17 عاماً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليوث الرافدين بهدفين للاشيء عن طريق حسن علي وحسن عامر، وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها ليكسب العراق نقاط المباراة ويتصدر مجموعته بست نقاط مؤقتاً بانتظار مباراة الاردن واليمن في وقت لاحق من اليوم.

وانتقل المنتخب العراقي بفوزه اليوم لمباراة نصف نهائي البطولة بغض النظر عن مباراته المقبلة امام الاردن لكن يبقى تحديد صاحب المركزين الاول والثاني.

وكان منتخب آلناشئين تغلب على نظيره اليمني بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا دون 17 عاماً والتي تستضيف منافساتها مدينة العقبة الأردنيّة وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.