منتخب العراق للناشئين يتغلب على ناشئي الطلبة ودياً

شفق نيوز/ فاز منتخبُ العراق للناشئين على ناشئي فريقِ الطلبة بهدفين مقابل هدفٍ في المُباراةِ التي أقيمت اليوم الجمعة في ملعبِ المدرسة التخصصيّة في ملعبِ الشعب الدوليّ.

وتعدُّ هذه المباراةُ هي الرابعةَ لمنتخبِ الناشئين ضمن إطار تحضيراته للاستحقاقاتِ الدوليّة المقبلة.

وقال مدربُ منتخب الناشئين، أحمد كاظم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المبارياتَ التجريبيّة التي خاضها المنتخبُ منحتنا القناعةَ الكاملة لاختيار القائمةِ النهائيّة التي ستدخل بمرحلةِ الإعداد الفعليّ بعد انتهاءِ الامتحانات الدراسيّة كون أغلب اللاعبين هم طلاب مرحلة الثالث متوسط".

وبيّن: إن "القائمة النهائيّة ستعلنُ في وقتٍ لاحق"، مؤكدا أن الجهاز الفنيّ سيتابع دوري الأشبال، وستكون الأبوابُ مفتوحةً لأي لاعبٍ يثبت كفاءته، ومن الممكن أن يضافَ أي لاعبٍ يتألق في الدوري، إذ إن هدفنا تشكيل فريقٍ قوي، والبقاءُ لا شك لمن هو قادرٌ على الإضافةِ للمنتخب".

وتابع كاظم: إن "مرحلة الإعداد تحتاجُ إلى أجواءٍ وتحضيراتٍ أفضل، خصوصاً فيما يخص أرضيةَ ملعب التدريبات، فلا يمكنُ أن تستمر التدريباتُ في ملعبِ المركز التخصصيّ ذي العشبِ الصناعي وسط ارتفاعِ درجاتِ الحرارة".