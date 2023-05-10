منتخب العراق للناشئين يتعادل أمام ناشئي الصناعة وديا

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق للناشئين (تولد 2008-2009)، أمام ناشئي نادي الصناعة (تولد 2006-2007) بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب البرج بجامعة بغداد.

وقال مدرب منتخب الناشئين، أحمد كاظم، إن الانسجام بدأ يتضح على أداء المنتخب، واللاعبون قدموا مباراة طيبة طبقوا من خلالها العديد من مفردات الوحدات التدريبية.

وبين، إن إيقاف التدريبات جاء بسبب الامتحانات الدراسية النهائية، وهذا ما يقلقنا كثيرا كون المدة طويلة، ولا شك أنها ستؤثر على اللاعبين وتعيدنا إلى بداية الإعداد.

وأشار كاظم إلى، أن اللاعبين مع المنتخب يؤدون بشكل جيد، ومع ذلك فإن دوري الأشبال سيكون المحك الحقيقي للجميع، والباب سيكون مفتوحا للمواهب التي تثبت قدراتها في منافسات الدوري.

يشار إلى أن اللاعبين تمت دعوتهم من فرق أشبال الأندية كون الأعمار المطلوبة تولد 2008-2009 ولأنها تحضر لتصفيات آسيا 2025 حينها يكونون بعمر الناشئين.