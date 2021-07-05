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منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-05T12:58:36+0000
منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب

شفق نيوز/ أسفرت قرعة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الناشئين تحت 16 عاماً، يوم الاثنين، عن انضمام المنتخب العراقي للمجموعة الثالثة إلى جانب تونس وموريتانيا واليمن.

وجرت القرعة اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، وستنطلق البطولة المزمع إقامتها في المملكة المغربية العربية في التاسع والعشرين من  الشهر الجاري حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.

يشارُ الى ان منتخب العراق للناشئين يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للبطولة العربية بإشراف الملاك التدريبي المكون من حسن كمال مدرباً، يساعده كل من سعد عبد الحميد، ومحمد علي كريم، ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.

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